وخلال حوارها مع الممثلة إبرو شانجي، طرحت بيرجان سؤالًا حول ما إذا كان أوراز يصدر أصوات الشخير أثناء النوم، لتجيبها شانجي بطريقة ساخرة بأنه يبدو بطيئًا بعض الشيء.

وعندما تابعت بالي بسؤالها عمّا إذا كان ينام بسرعة، ردّت شانجي مازحة: «أنا لم أنم معه، أنتِ من فعلتِ، عليكِ أن تسألي من خاض التجربة».

وتسببت هذه الإجابات في من الجدل والتفاعل بين الجمهور، خصوصًا أن الحوار تضمن إيحاءات واضحة حول طبيعة العلاقة السابقة بين بيرجان بالي والنجم ، وجاءت التصريحات خلال بث تلفزيوني مباشر.

وانتشرت المقاطع المتداولة من الحلقة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتتحول المحادثة العفوية إلى حديث الجمهور خلال الساعات الماضية.