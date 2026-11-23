تخرج عن صمتها بعد شائعة انفصالها عن زوجها.. ماذا قالت؟

وتأتي هذه الشائعات بالتزامن مع متداولة عن انفصال فنانة شهيرة عن زوجها المخرج، والتي ربطها البعض في البداية بالفنانة مي عمر والمخرج ، قبل أن تمتد التكهنات إلى وزوجها.

ورانيا يوسف لم تتجاهل ما يتم تداوله، بل ردت على هذه التكهنات بتعليق ساخر، مستنكرة الزج باسمها في أخبار غير مؤكدة، وقالت: «دول ناس فاضية، هو لو مش مي عمر تبقى رانيا يوسف، أي كلام وخلاص».

وأكدت تصريحاتها عدم وجود إعلان رسمي منها أو من زوجها بشأن حدوث انفصال بينهما، فيما استمر تداول الشائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت زواجها من أحمد جمال في سبتمبر/أيلول 2025، بعد علاقة بدأت في إطار مهني وتطورت لاحقًا إلى ارتباط عاطفي وزواج. كما ظهر معًا في مناسبات فنية، من بينها مهرجان الجونة السينمائي عام 2025.

وبذلك، تبقى أنباء انفصال رانيا يوسف وأحمد جمال في إطار التكهنات المتداولة، في ظل عدم صدور إعلان رسمي يؤكد وقوع الانفصال.