وبحسب مصادر صحفية، خضع السقا للعملية خلال الأيام الماضية، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية والعلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي، على أن تستمر متابعته الصحية لحين استقرار حالته وتحديد موعد خروجه من المستشفى.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أن عددًا من زملائه في الوسط الفني حرصوا على زيارته للاطمئنان على حالته الصحية خلال فترة علاجه.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من أو مكتبه الإعلامي يكشف طبيعة العملية أو تفاصيل حالته الصحية، لذلك تبقى هذه التفاصيل في إطار ما نقلته المصادر الصحفية إلى حين صدور توضيح رسمي.

وعلى الصعيد الفني، يستعد السقا للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «كتف في كتف»، إلى جانب ارتباطه بعدد من المشاريع السينمائية الجديدة.