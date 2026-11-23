وبحسب ما أوردته صحيفة « ميل» وموقع «بيدج سيكس»، استنادًا إلى كتاب مرتقب للصحفي المتخصص في الشؤون الملكية توم سايكس، فإن الأمير ويليام قد يتجه إلى حصر ألقاب «صاحب وصاحبة السمو الملكي» بالأفراد الذين يؤدون مهام ملكية رسمية، بدلًا من منحها تلقائيًا لأفراد العائلة المالكة.

ووفقًا لما يورده الكتاب، فإن هذا التوجه قد يعني فقدان الأمير هاري وميغان ماركل بعض ألقابهما وامتيازاتهما الملكية، كما قد يطال الأمر طفليهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

وتنص الخطة المزعومة على أن أفراد العائلة المالكة الذين يختارون العمل رسميًا ضمن المؤسسة الملكية سيحتفظون بالألقاب والامتيازات، إلى جانب المخصصات المالية والسكن، بينما سيُتاح لغير العاملين منهم العيش كمواطنين عاديين والعمل في المجالات التي يختارونها.

ونقل سايكس، بحسب ما ورد في التقرير، عن مصدر وصفه بالمقرب من الأمير ويليام أن الحصول على الألقاب الملكية سيكون مرتبطًا بالمشاركة الفعلية في أداء الواجبات الرسمية، مثل تمثيل العائلة المالكة والمشاركة في المناسبات والمهام العامة.

ولا تقتصر إعادة الهيكلة المزعومة على هاري وميغان، إذ تشير التقارير إلى أن الأمير ويليام قد يمنح شقيقته الصغرى، الأميرة شارلوت، وشقيقه الأمير ، خيارًا مستقبليًا بين مواصلة العمل ضمن المؤسسة الملكية أو اختيار مسارات مهنية مستقلة، بينما يبقى الأمير ، بصفته الابن الأكبر ووريث العرش، في موقع مختلف بحكم ترتيبه في ولاية العرش.

وفي تعليق مقتضب لموقع «بيدج سيكس»، رفض متحدث الأمير ويليام وكيت ميدلتون التعليق على ما يرد في الكتب أو الادعاءات المرتبطة بها، في حين لم يصدر تعليق فوري من ممثلي الأمير هاري وميغان.

وتأتي هذه التقارير في ظل حديث سابق للأمير ويليام عن رغبته في إحداث تغييرات داخل المؤسسة الملكية، مع تأكيده في تصريحات سابقة أنه يؤيد التغيير عندما يكون هدفه تطوير المؤسسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التقاليد التي لا تزال مناسبة للعصر.

وبالتالي، تبقى التفاصيل المتداولة بشأن مستقبل ألقاب هاري وميغان وطفليهما ضمن إطار ما ورد في الكتاب والتقارير الإعلامية، إلى حين صدور موقف رسمي من الملكي أو العائلة المالكة.