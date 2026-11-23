وانتشرت التكهنات بعد تداول منشورات تزعم أن مي عمر حذفت صورها مع زوجها من حساباتها على ، إلى جانب إلغاء متابعته، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على وجود خلافات بينهما.

لكن هذه الأنباء لم تجد تأكيدًا رسميًا من ، فيما نفت مصادر مقربة منهما صحة ما يتم تداوله بشأن وقوع الانفصال. كما أكدت مراجعة حديثة لحسابات مي عمر أن الصور التي تجمعها بمحمد سامي لا تزال موجودة، وأنها ما زالت تتابع حسابه، خلافًا لما تردد عبر بعض الصفحات.

ولم تتوقف ردود النفي عند المصادر المقربة، إذ تدخل أفراد من عائلة محمد سامي للرد على الشائعات. وكتبت والدته، صبورة السيد، تعليقًا عبر حسابها على «فيسبوك»، قالت فيه إن مواقع التواصل الاجتماعي تبالغ في تداول هذه ، مؤكدة عدم صحة ما تردد عن انفصال نجلها عن مي عمر.

كما وجّه والد محمد سامي رسالة دعم للثنائي، مؤكدًا استمرار علاقتهما الزوجية، ومستنكرًا ما وصفه باختلاق القصص والتدخل في الحياة الخاصة للزوجين.

وتأتي هذه الشائعة في وقت يستعد فيه الثنائي لأعمال فنية ، إذ ترتبط مي عمر بمسلسل «حليمة جبران»، بينما يتولى محمد سامي إخراج مسلسل «تمكين» المقرر عرضهما ضمن موسم رمضان 2027.

وبناءً على ما صدر حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية تؤكد انفصال مي عمر ومحمد سامي، بينما تشير تصريحات عائلتهما والمصادر المقربة إلى أن ما يتم تداوله لا يتجاوز كونه شائعة.