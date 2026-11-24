تكريم خاص لفضل شاكر في أبوظبي بعد حضور جماهيري تخطى 26 ألف شخص

حظي الفنان اللبناني فضل شاكر بتكريم خاص خلال حفله الغنائي الثاني على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، مساء الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تقديراً لحضوره الجماهيري اللافت وعودته إلى لقاء محبيه على المسارح بعد الغياب.





وجاء التكريم خلال الأمسية التي نظمتها شركة «Moments Events»، حيث كشفت مقدمة فقرة التكريم أن الحفلين اللذين أحياهما فضل المسرح نفسه استقطبا أكثر من 26 ألف شخص، في عكس حجم التفاعل الجماهيري مع عودته إلى الحفلات المباشرة.



وخلال تسلمه التكريم، عبّر فضل شاكر عن تأثره بمحبة الجمهور، قائلاً: «هاي محبتكم ، شكراً جزيلاً»، قبل أن يكرر شكره للحاضرين ويعبّر عن امتنانه لهذا الاستقبال.



وكان فضل شاكر قد أحيا حفله الأول في أبوظبي يوم الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة نجله الفنان محمد شاكر، وسط حضور تجاوز 13 ألف متفرج، فيما نفدت التذاكر قبل موعد الحفل، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة إلى إضافة ليلة ثانية استجابة للإقبال الكبير.



وشكّلت الأمسيتان محطة بارزة في عودة فضل شاكر إلى المسرح الإماراتي، بعدما سبق أن أحيا حفلتين ضمن موسم في أكتوبر/تشرين الأول، ليواصل لقاء جمهوره وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.



وبهذا التكريم، اختتم فضل شاكر أمسيته الثانية في أبوظبي بلحظة تقديرية خاصة، عكست حجم المحبة التي يحظى بها لدى جمهوره وترقب محبيه لعودته إلى المسارح.