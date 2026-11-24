حمل البلاغ رقم 12530 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، وجرى تحريره بقسم شرطة أول 6 أكتوبر، وتضمّن اتهاماً باستخدام فكرة فنية تقوم على تنسيق مجموعة من أغاني المطرب وتقديمها في قالب درامي، من دون الحصول على إذن صاحب الفكرة.
وبحسب ما ورد في أوراق البلاغ، فإن إسلام نجيب
سبق أن عرض فكرته على تامر حسني
خلال لقائهما في المهرجان، حيث طلب منه الأخير التواصل مع مدير أعماله سام محمد لمناقشة تفاصيل المشروع والاتفاق على خطوات تنفيذه.
وأشار إسلام نجيب في بلاغه إلى أنه أرسل شرحاً تفصيلياً للفكرة عبر تطبيق «واتساب»، مرفقاً عدداً من المستندات والصور التي قال إنها تدعم موقفه وتوثّق تفاصيل التواصل بشأن المشروع.
وأضاف أن تقديم الفكرة خلال حفل تامر حسني في الأرينا تم من دون الحصول على موافقته، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وعلى الصعيد الفني، تخرّج إسلام نجيب في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وشارك في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية.
ومن أبرز مشاركاته مسلسل «عائلة الحاج نعمان» بجزأيه، حيث جسّد شخصية قاسم
، كما شارك في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، من خلال حكاية «ويبقى الأثر»، مقدماً شخصية جمال
، زوج الفنانة إلهام
عبد البديع.
وظهر أيضاً في مسلسل «تحقيق» عام 2022، من خلال شخصية حسين
، إلى جانب مشاركته في فيلم «ريجاتا» بطولة عمرو
سعد، وعدد من الأعمال الأخرى، بينها «حق ميت» و«كلمة
سر» و«ركلام».