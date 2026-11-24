فنان مصري يتقدم ببلاغ ضد تامر حسني ويتهمه باستغلال فكرته الفنية دون إذنه.. إليكم التفاصيل

تقدّم الفنان المصري إسلام ببلاغ رسمي ضد الفنان ، اتهمه فيه باستغلال فكرة فنية سبق أن عرضها عليه خلال إحدى دورات مهرجان المهن التمثيلية، وذلك بعد تقديمها ضمن فقرات حفله في الأرينا خلال شهر مايو/أيار الماضي، من دون الحصول على موافقته.





حمل البلاغ رقم 12530 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، وجرى تحريره بقسم شرطة أول 6 أكتوبر، وتضمّن اتهاماً باستخدام فكرة فنية تقوم على تنسيق مجموعة من أغاني المطرب وتقديمها في قالب درامي، من دون الحصول على إذن صاحب الفكرة.



وبحسب ما ورد في أوراق البلاغ، فإن إسلام سبق أن عرض فكرته على خلال لقائهما في المهرجان، حيث طلب منه الأخير التواصل مع مدير أعماله سام محمد لمناقشة تفاصيل المشروع والاتفاق على خطوات تنفيذه.



وأشار إسلام نجيب في بلاغه إلى أنه أرسل شرحاً تفصيلياً للفكرة عبر تطبيق «واتساب»، مرفقاً عدداً من المستندات والصور التي قال إنها تدعم موقفه وتوثّق تفاصيل التواصل بشأن المشروع.



وأضاف أن تقديم الفكرة خلال حفل تامر حسني في الأرينا تم من دون الحصول على موافقته، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.



وعلى الصعيد الفني، تخرّج إسلام نجيب في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وشارك في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية.



ومن أبرز مشاركاته مسلسل «عائلة الحاج نعمان» بجزأيه، حيث جسّد شخصية ، كما شارك في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، من خلال حكاية «ويبقى الأثر»، مقدماً شخصية ، زوج الفنانة عبد البديع.



وظهر أيضاً في مسلسل «تحقيق» عام 2022، من خلال شخصية ، إلى جانب مشاركته في فيلم «ريجاتا» بطولة سعد، وعدد من الأعمال الأخرى، بينها «حق ميت» و« سر» و«ركلام».