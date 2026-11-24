باميلا الكيك تكشف عن الشخصية التي تحلم بتجسيدها وتشيد باللواء حسن شقير

أثارت الممثلة باميلا الكيك الاهتمام بتصريحاتها خلال استضافتها في الحلقة الثانية من البرنامج الحواري «الرقم الصعب»، الذي يُعرض عبر شاشة «الجديد»، حيث اتسم اللقاء بالصراحة والجرأة، وتناولت خلاله مجموعة من المواضيع الشخصية والفنية والاجتماعية، إلى جانب مواقفها من عدد من التي تشغل الرأي العام.





وخلال الحلقة، كشفت باميلا عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها في عمل درامي أو سينمائي، مشيرة إلى أنها تحب أن تؤدي دور الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، في تصريح لافت أثار الاهتمام، خصوصاً أن الشخصية تحمل مكانة تاريخية وسياسية بارزة في .



ولم تتوقف تصريحاتها عند هذا الحد، إذ تطرقت أيضاً إلى حسن شقير، معبّرة عن إعجابها به وبما يقوم به، وقالت: "اللواء حسن شقير إنسان عظيم، عم يشتغل للبنان كتير"، في إشادة لافتة بجهوده وعمله من أجل البلاد.



وفي سياق آخر، واجهت الكيك أسئلة مباشرة بشأن تصريحها السابق حول كونها «Asexual»، وذلك خلال حوارها مع صانع المحتوى موزيس سعد، المعروف «Sushi Expert»، كما أجابت عن سؤال المعالجة النفسية أورانيا ضاهر حول إمكانية وقوعها من دون وجود علاقة جنسية، لتفتح بذلك باب حول نظرتها إلى العلاقات العاطفية والارتباط.



وتحدثت باميلا أيضاً عن علاقتها بالإيمان، معتبرة أنها من الأشخاص الذين ساهموا في إعادة طرح موضوع الإيمان بالله بأسلوب عصري وقريب من الجيل الجديد، وقالت: «أنا من كتير القلال اللي خليت موضوع الرب يرجع cool»، في موقف عكس رؤيتها الخاصة لعلاقتها بالدين والإيمان.



كما تطرقت إلى موضوع الأمومة والإنجاب، واستعادت تفاصيل موقف حصل معها في إيطاليا بعدما عُرض عليها أحد المشاهد، متوقفة عند بعض التي تركت أثراً في تجربتها الفنية.



أما في ما يتعلق بالتطور التكنولوجي، فلم يغب الذكاء الاصطناعي عن النقاش، إذ عبّرت الكيك عن موقف حاد تجاه استخدامه، معلنة رفضها له بالقول: «هيدا الشي مرفوض وكافر!»، في تصريح أضاف مزيداً من الجرأة إلى الحلقة.



وتتوفر الحلقة كاملة عبر شاشة «الجديد»، كما يمكن مشاهدتها عبر «الجديد فن» الرسمية على يوتيوب: