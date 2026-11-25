الجديد تتحدى سعد رمضان في منزله وأسرار يكشفها لأول مرة

في لقاء جديد ومميز ضمن برنامج ON THE SPOT، أجرت الزميلة ياسمينا حواراً مع الفنان من داخل منزله، كشف خلاله الكثير من التفاصيل عن بداياته الفنية، والصعوبات والأزمات التي واجهته في مسيرته، كما تحدث عن الجيل الفني الحالي، واختار بطاقة العمل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة الجريئة، وصولاً إلى رسالة صوتية إلى الفنان الرباعي. تفاصيل كثيرة وتصريحات لافتة في هذا اللقاء.. لمتابعة التقرير كاملاً، شاهدوا الفيديو