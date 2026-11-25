غزل متبادل بين نادين الراسي و الشامي خلال لقائهما في العرض الأول لفيلم "منزل السيد إبراهيم المحترم"

شهد الأول لفيلم «منزل السيد إبراهيم المحترم» توافد عدد من نجوم الفن، فيما انتشرت عبر مقاطع مصوّرة وثّقت لقاءاتهم خلال الأمسية.