صباح الجزائري تعبّر عن انزعاجها بسبب ترند "طلاق ابو عصام وسعاد"



في لقاء مع الزميل صلاح خلال افتتاح الأول لفيلم " السيد إبراهيم المحترم"، علّقت الممثلة ترف التقي على الجدل الذي أثاره منشورها الأخير والضجة حول انفصالها عن محمد الدايخ، فيما عبّرت والدتها الممثلة عن انزعاجها من تريند "طلاق أبو عصام وسعاد"

للمزيد تابعوا التقرير