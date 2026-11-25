أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب الجمهور، بعدما بدا فيه الأمير هاري وهو يدفع زوجته ميغان ماركل ويُبعد ابنتهما عنها.
في لقاء جمع عدداً من الشخصيات اللبنانية في مدينة ميامي الأميركية، حلّ الفنان عامر زيان وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية السيدة ندى حمادة معوض وزوجها السيد جيرار معوض، ضيوفاً على المنتج العالمي إيميليو إستيفان، المعروف بجذوره اللبنانية.
أرجأت المحكمة العسكرية جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر في أربعة ملفات قضائية، وحدّدت 20 كانون الثاني موعدًا للجلسة المقبلة.