وعبر حسابها على سناب شات، شاركت الدكتورة خلود صورة تجمعها بزوجها أمين، أرفقتها برسالة عبّرت فيها عن مشاعرها بعد هذا التطور القضائي، قائلة: "الحمد لله الذي لا يضيع عنده حق، الحمد لله الذي جبر قلبي بعد طول انتظار، وأبدل خوفي أماناً ودموعي فرحاً".كما نشرت لاحقاً رسالة أخرى ردّت فيها على محبة المتابعين ورسائل التهنئة التي وصلتها، معربة عن سعادتها بالدعم الذي أحاط بها، وكتبت: "لكن والله إن محبتكم وكلماتكم وصلت لقلبي وأسعدتني أكثر مما تتخيلون. ما أجمل أن يرزقك الله بقلوب صادقة تفرح لفرحك وتتمنى لك الخير. الله يسعدكم كثر ما أسعدتوني، ولا يحرمني من محبتكم، ويرزقكم فرحة تنسيكم كل تعب مر عليكم. الحمد لله على البراءة، والحمد لله".وفي رسالة أخرى، حرصت الدكتورة خلود على الشكر إلى محاميتها، كما عبّرت عن تقديرها للقضاء وثقتها بالعدالة، مؤكدة تمسكها باحترام القانون، حيث كتبت: "الحمد لله على نعمة العدالة وكل الشكر والتقدير لقضائنا الكويتي. ستظل ثقتي بالقضاء واحترامي للقانون راسخين، فالقانون ليس مجرد نصوص وأحكام، بل هو ضمان للحقوق، وصون للكرامة، وأساس لاستقرار المجتمع. حفظ الله قضاءها، وجعل والعدالة عنواناً دائماً لوطننا ".

وشاركت الفضالة عبر حسابها على سناب شات تهنئة للدكتورة خلود وزوجها أمين بمناسبة البراءة، وكتبت: "مبروك البراءة الدكتورة خلود وأمين، الحمد لله".