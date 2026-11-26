التونسية سارة البراهمي ليست ملكة جمال تونس وتبرؤ رسمي منها

أثارت ملكة التي مثّلت تونس في مسابقة «ملكة 2026» جدلًا بعد ظهورها بزيّ قالت رئيسة جمعية «تاج»، عايدة عنتر، إنّه «لا يمثّل حمّام سوسة»، ووقوفها إلى جانب ممثّلة خلال المسابقة. وعلى إثر الجدل، أصدرت منظمة تونس وجمعية «تاج» الثقافية والفنية بيانًا مشتركًا نفتا فيه أي صلة لهما بالمشاركة.





وأكدت المنظمتان أن المتسابقة لم تحمل لقب « تونس 2026» الصادر عنهما، وأن جهة مستقلة تولّت اختيارها وإعدادها للمسابقة، من دون أي ارتباط تنظيمي أو إداري أو قانوني بهما. وأضافتا أنهما لم تشاركا في تحديد الأزياء التي ظهرت بها، ولم تُستشارا في أيٍّ من القرارات المتعلّقة بمشاركتها.



وأوضح البيان أن لجنة ملكة تونس، التي تترأسها عنتر وتشرف عليها جمعية «تاج»، تعمل بصورة مستقلة عن منظمة «ملكة جمال الكون» (Miss Universe). وأشار إلى أن الجمعية تحمل حصرًا في تونس الترخيص الرسمي لمسابقة «ملكة جمال العالم» (Miss World)، إلى جانب تراخيص لعدد من المسابقات الدولية الأخرى.



وفي مقابلة تناولت الجدل، قالت عنتر إن الجمعية تتبرّأ من هذه المشاركة، وجدّدت اعتراضها على الزيّ الذي ارتدته المتسابقة. كما علّقت على وقوفها إلى جانب ممثّلة ، واصفةً ذلك بأنه «تطبيع نرفضه».



وأشارت جمعية «تاج» في البيان إلى أن عملها على مدى 31 عامًا ركّز على إبراز الهوية من خلال الثقافة والتراث والأناقة والعمل الإنساني. وأكدت أنها لم ترتبط يومًا بمسابقة «ملكة جمال الكون»، وأنها لا تتبنّى بعض الفقرات المعتمدة فيها، ومنها عرض أزياء السباحة بالبيكيني.



وفي ختام البيان، رفضت منظمة ملكة جمال تونس وجمعية «تاج» ربط اسميهما بالمشاركة أو تحميلهما مسؤولية القرارات المتعلّقة بها، موضحتين أن إصدار البيان جاء لصون حقوقهما المعنوية والحفاظ على مصداقية عملهما في دعم والتعريف بالثقافة التونسية.