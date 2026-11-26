وأعلنت الفرقة وعائلته أنه رحل بسلام
في منزله يوم 23 نوفمبر 2026، محاطاً بأفراد أسرته، فيما نعاه أعضاء الفرقة، مشيدين ببصمته الموسيقية ودوره الأساسي في نجاحها العالمي.
وخلال مسيرته، شارك تايلور
في تقديم عدد من أشهر أغاني الفرقة، أبرزها Hungry Like the Wolf وThe Wild Boys، كما ساهم في الأغنية الرئيسية لفيلم جيمس
بوند A View to a Kill.
ولد تايلور في إنجلترا
عام 1961، وانضم إلى Duran Duran عام 1980، قبل أن يؤسس لاحقاً فرقة The Power Station، ويتعاون مع فنانين عالميين مثل رود ستيوارت
.
وكان قد كشف عام 2022 عن إصابته بسرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة، وذلك برسالة مؤثرة عُرضت خلال حفل إدراج الفرقة في قاعة مشاهير الروك آند رول، بعدما منعته حالته الصحية من الحضور.
برحيله، يخسر عالم الموسيقى واحداً من أبرز عازفي الجيتار الذين تركوا بصمة في موسيقى الروك
خلال ثمانينيات القرن الماضي.