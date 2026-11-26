وفاة عازف الجيتار السابق في فرقة Duran Duran أندي تايلور عن 65 عاماً بعد صراع مع السرطان

توفي الموسيقي أندي ، عازف الجيتار السابق في فرقة الروك الشهيرة Duran Duran، عن عمر 65 عاماً، بعد معركة طويلة مع سرطان البروستاتا.





وأعلنت الفرقة وعائلته أنه رحل في منزله يوم 23 نوفمبر 2026، محاطاً بأفراد أسرته، فيما نعاه أعضاء الفرقة، مشيدين ببصمته الموسيقية ودوره الأساسي في نجاحها العالمي.



وخلال مسيرته، شارك في تقديم عدد من أشهر أغاني الفرقة، أبرزها Hungry Like the Wolf وThe Wild Boys، كما ساهم في الأغنية الرئيسية لفيلم بوند A View to a Kill.



ولد تايلور في عام 1961، وانضم إلى Duran Duran عام 1980، قبل أن يؤسس لاحقاً فرقة The Power Station، ويتعاون مع فنانين عالميين مثل رود .



وكان قد كشف عام 2022 عن إصابته بسرطان البروستاتا في مرحلته الرابعة، وذلك برسالة مؤثرة عُرضت خلال حفل إدراج الفرقة في قاعة مشاهير الروك آند رول، بعدما منعته حالته الصحية من الحضور.



برحيله، يخسر عالم الموسيقى واحداً من أبرز عازفي الجيتار الذين تركوا بصمة في خلال ثمانينيات القرن الماضي.