مصادر خاصة لـ"الجديد" تكشف حقيقة توقيف ريم السواس وزوجها على حاجز المدفون في لبنان!

أثار خبر توقيف الفنانة ريم السواس وزوجها الدين الحو على حاجز المدفون في جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت عبر صور ومنشورات تزعم القبض عليهما في قضية مرتبطة بالممنوعات، ما وضع اسم الفنانة في صدارة التداول وأثار تساؤلات كثيرة حول حقيقة ما جرى.





وبدأت القصة مع تداول صفحات إخبارية منشورات تتحدث عن توقيف السواس وزوجها فجر الجمعة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أحد الحواجز الأمنية شمال ، مع انتشار صور تحمل عبارات تزعم تورط الفنانة في قضية تتعلق بنقل الممنوعات، وسط تفاعل كبير من المتابعين.



وسرعان ما ظهرت روايات إضافية تحدثت عن اتهامات بالاتجار بالمواد الممنوعة، الأمر الذي ساهم في اتساع انتشار الخبر، خصوصاً مع تداول معلومات متضاربة حول هوية الأشخاص الذين شملهم التوقيف والسبب الحقيقي وراء الإجراءات الأمنية.



إلا أن مصادر خاصة لـ «الجديد» كشفت تفاصيل مغايرة، نافية توقيف ريم السواس، ومؤكدة أن الشخص الذي جرى توقيفه هو زوجها الدين الحو، وليس الفنانة .



وأوضحت المصادر أن توقيف الحو جاء على خلفية حيازته بندقية غير مرخصة، نافية بذلك الروايات التي ربطت ريم السواس بالاتهامات المتداولة عبر ، أو تحدثت عن توقيفها برفقة زوجها في قضية اتجار بالمواد الممنوعة.



ويأتي هذا الجدل في وقت تحظى فيه ريم السواس بمتابعة ، باعتبارها واحدة من الفنانات السوريات المعروفات في مجال الأغنية الشعبية، إذ حققت انتشاراً من خلال أعمالها الغنائية وحفلاتها في عدد من الدول ، كما تحظى أخبارها الشخصية والفنية باهتمام جمهورها.



