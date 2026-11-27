20 شخصاً في مواجهة زياد نجيم.. أسئلة جريئة ومواجهات منتظرة في "الرقم الصعب" على الجديد!

مواجهة استثنائية تجمع الإعلامي بـ20 شخصاً في حلقة تحمل الكثير من الأسئلة الجريئة والردود المباشرة، حيث تتنوع المواضيع المطروحة بين النقاشات والآراء المختلفة، في أجواء حوارية تضع المشاركين أمام أسئلة صريحة وتفتح المجال أمام إجابات قد تحمل الكثير من المفاجآت.







تحمل الحلقة المرتقبة طابعاً خاصاً، مع مشاركة 20 شخصاً في مواجهة ، في أجواء تقوم على طرح الأسئلة ومناقشة الآراء والاستماع إلى إجابات وردود قد تفتح باباً واسعاً للنقاش، خصوصاً أن البرنامج يعتمد على المواجهة المباشرة وطرح الأسئلة التي تشغل الرأي العام.



ومن المتوقع أن تشهد الحلقة تفاعلاً لافتاً، في ظل طبيعة المواجهة الجماعية وما تحمله من تنوع في الأسئلة والمواقف، إضافة إلى أسلوب زياد نجيم في إدارة الحوار ومناقشة ضيوفه، ما يجعل المشاهد أمام حلقة مليئة بالمحطات والنقاشات.



تابعوا الحلقة غداً السبت عند الساعة 20:40 مساءً، عبر شاشة "الجديد"، بالتزامن مع عرضها عبر منصة «الجديد فن» على



فهل تحمل مواجهة زياد نجيم مع 20 شخصاً إجابات غير متوقعة؟ وما أبرز الأسئلة التي ستُطرح خلال الحلقة؟ تابعوا «الرقم الصعب» غداً السبت على شاشة الجديد، وبالتزامن عبر «الجديد فن» على يوتيوب.