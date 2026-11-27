وبدت علامات الحزن واضحة على محمد ثروت خلال مراسم تشييع جثمان شقيقه، إذ عاش لحظات صعبة أثناء وداعه الأخير، قبل نقل الجثمان إلى مقابر العائلة في منطقة البساتين، حيث ووري الثرى.
وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين والشخصيات الفنية، من بينهم الفنان الأردني منذر رياحنة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب أمير
صلاح الدين وحمزة العيلي ومحمد علي رزق وعمرو رمزي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة ثروت وعائلته في هذه اللحظات المؤلمة.
وكان محمد ثروت قد أعلن خبر وفاة شقيقه سعيد
، يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عبّر فيه عن حزنه الكبير لفقدانه، مستهلاً رسالته بآيات من القرآن الكريم
: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».
وأضاف الفنان في نعيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله أخي العزيز
سعيد ثروت»، قبل أن يختتم منشوره بالدعاء لشقيقه الراحل، طالباً من الله أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان وزملائه مع خبر الوفاة، مقدمين له التعازي ورسائل المواساة، ومتمنين للراحل الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.