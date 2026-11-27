محمد ثروت يودّع شقيقه سعيد في جنازة مؤثرة.. ونجوم الفن يساندونه في مصابه!

في أجواء غلب عليها الحزن والتأثر، ودّع الفنان المصري محمد ثروت شقيقه ثروت، الذي رحل عن عالمنا، بعدما شُيّع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفيسة بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وسط حضور أفراد العائلة والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الوقوف إلى جانبه ومواساته في مصابه الأليم.





وبدت علامات الحزن واضحة على محمد ثروت خلال مراسم تشييع جثمان شقيقه، إذ عاش لحظات صعبة أثناء وداعه الأخير، قبل نقل الجثمان إلى مقابر العائلة في منطقة البساتين، حيث ووري الثرى.



وشهدت الجنازة حضور عدد من الفنانين والشخصيات الفنية، من بينهم الفنان الأردني منذر رياحنة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب صلاح الدين وحمزة العيلي ومحمد علي رزق وعمرو رمزي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة ثروت وعائلته في هذه اللحظات المؤلمة.



وكان محمد ثروت قد أعلن خبر وفاة شقيقه ، يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عبّر فيه عن حزنه الكبير لفقدانه، مستهلاً رسالته بآيات من القرآن : «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».



وأضاف الفنان في نعيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله أخي سعيد ثروت»، قبل أن يختتم منشوره بالدعاء لشقيقه الراحل، طالباً من الله أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان وزملائه مع خبر الوفاة، مقدمين له التعازي ورسائل المواساة، ومتمنين للراحل الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.