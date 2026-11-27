فاطمة بوش تعلن ارتباطها برجل أعمال هندوراسي بعد تنازلها عن تاج ملكة جمال الكون!

بعد انتهاء رحلتها كملكة وتسليم التاج لخليفتها البورتوريكية جينيفر باريتو، يبدو أن المكسيكية فاطمة بوش تستعد لبدء فصل جديد من حياتها، لكن هذه المرة بعيداً عن منصات التتويج والأضواء، بعدما كشفت رسمياً عن علاقتها العاطفية برجل الأعمال الهندوراسي أليخاندرو كاناهواتي فرح، واضعةً حداً للتكهنات التي أحاطت بحياتهما خلال الفترة الماضية.





وأثارت فاطمة بوش اهتمام متابعيها بعدما شاركت للمرة الأولى صوراً تجمعها بحبيبها عبر حسابها على «إنستغرام»، في خطوة لافتة جاءت بعد أيام قليلة من انتهاء فترة حملها لقب . ولم تكتفِ بنشر الصور، بل أرفقتها بتعليقات رومانسية عكست مدى امتنانها لوجوده إلى جانبها خلال الأشهر الماضية.



ومن بين أكثر التفاصيل التي لفتت الأنظار، التي وجّهها أليخاندرو إليها، بعدما أعاد نشر صورة لها بفستان أبيض، وكتب معبّراً عن فخره بما حققته وسعادته بمرافقتها خلال رحلتها ، قائلاً: «فخور بما حققتِه، وسعيد لأنني كنت إلى جانبك خلال الأشهر الماضية لأشهد الأحلام التي ألهمتِها»، مضيفاً قلباً أبيض إلى رسالته.



وجاءت هذه الكلمات بعد مشاركة فاطمة صورة تجمعهما وهي لا تزال ترتدي تاج ملكة الكون، واكتفت بالتعليق: «هو.. هذا هو التعليق»، كما نشرت صورة ثانية وهما يتعانقان داخل سيارة، ووجّهت إليه رسالة شكر على صبره واهتمامه ومفاجآته الصغيرة وحبه، مؤكدة تقديرها لمرافقته لها في رحلة لم تكن سهلة.