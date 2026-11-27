وأثارت فاطمة بوش اهتمام متابعيها بعدما شاركت للمرة الأولى صوراً تجمعها بحبيبها عبر حسابها على «إنستغرام»، في خطوة لافتة جاءت بعد أيام قليلة من انتهاء فترة حملها لقب ملكة جمال الكون
. ولم تكتفِ بنشر الصور، بل أرفقتها بتعليقات رومانسية عكست مدى امتنانها لوجوده إلى جانبها خلال الأشهر الماضية.
ومن بين أكثر التفاصيل التي لفتت الأنظار، الرسالة
التي وجّهها أليخاندرو إليها، بعدما أعاد نشر صورة لها بفستان أبيض، وكتب معبّراً عن فخره بما حققته وسعادته بمرافقتها خلال رحلتها الأخيرة
، قائلاً: «فخور بما حققتِه، وسعيد لأنني كنت إلى جانبك خلال الأشهر الماضية لأشهد الأحلام التي ألهمتِها»، مضيفاً قلباً أبيض إلى رسالته.
وجاءت هذه الكلمات بعد مشاركة فاطمة صورة تجمعهما وهي لا تزال ترتدي تاج ملكة جمال
الكون، واكتفت بالتعليق: «هو.. هذا هو التعليق»، كما نشرت صورة ثانية وهما يتعانقان داخل سيارة، ووجّهت إليه رسالة شكر على صبره واهتمامه ومفاجآته الصغيرة وحبه، مؤكدة تقديرها لمرافقته لها في رحلة لم تكن سهلة.
ورغم هذا الانفتاح على مشاركة بعض تفاصيل علاقتها، لم تبدُ فاطمة مستعدة للكشف عن مزيد من الخصوصيات، إذ فضّلت الاحتفاظ بتفاصيل بداية قصة الحب لنفسها، وعندما سُئلت عمّا إذا كانت تعيش قصة حب سعيدة، أجابت بابتسامة: «بالطبع، بكل تأكيد».
وعلى صعيد آخر، علّقت فاطمة بوش على الانتقادات التي طالت خليفتها جينيفر باريتو بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون، ودافعت عنها، مشيدة بشخصيتها وذكائها ومشاريعها، ومعتبرة أن فوز امرأة متزوجة وأمّ باللقب يعكس رسالة المسابقة في تمكين النساء والاحتفاء بتجاربهن المختلفة.