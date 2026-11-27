أزمة مالية تهدد مؤسسة الأميرة ديانا.. الأمير ويليام يخرج عن صمته برسالة مؤثرة!

تواجه مؤسسة «جائزة ديانا» الخيرية أزمة مالية غير مسبوقة، تهدد مستقبل واحدة من أبرز المبادرات التي تحمل اسم الأميرة الراحلة ديانا، بعد نحو 27 عاماً من العمل في دعم وتمكينهم وتشجيعهم على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. وفي أول رد فعل على التطور المفاجئ، عبّر الأمير ويليام عن حزنه وأسفه، موجّهاً رسالة تقدير لكل من ساهم في مسيرة المؤسسة على مدى السنوات الماضية.





وأعلنت المؤسسة، يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وضعها تحت الإدارة المالية، بعدما خلصت استشارات مستقلة إلى أنها لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وبناءً على ذلك، عيّن مجلس الإدارة المحاسب القانوني نيك بارسك من شركة « كلارك» لتولي مهام الإدارة المشتركة، في خطوة تثير تساؤلات حول مصير المؤسسة وإمكانية استمرار أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.



وفي أول تعليق له على الأزمة، أعرب الأمير ويليام عن امتنانه لكل من ساهم في دعم المؤسسة، مشيراً إلى أن «جائزة ديانا» كرّمت وشجّعت آلاف الذين يعملون على تغيير نحو الأفضل. كما وجّه الشكر إلى جميع الأشخاص الذين بذلوا جهوداً كبيرة طوال سنوات لتحقيق هذا الأثر الإنساني، في رسالة حملت الكثير من التقدير لإرث والدته الراحلة.



في المقابل، لم يصدر عن الأمير هاري أي تعليق علني حتى الآن بشأن الأزمة، رغم ارتباط اسمه بالمؤسسة ودعمه لها على مدى سنوات، إلى جانب شقيقه ويليام. وكان الأميران قد واصلا دعم الجائزة بصفتهما راعيين لها، كما وجّها رسائل تهنئة للفائزين بها خلال العام الماضي.



وأعربت المؤسسة، في بيانها، عن أسفها العميق لهذا التطور، مؤكدة أن القرار لم يكن ما تمناه القائمون عليها، وموجهة الشكر إلى جميع الداعمين والشباب الذين شكّلت إنجازاتهم جوهر عملها، مع التشديد على أن الأثر الذي تركوه سيبقى رغم الأزمة المالية.



وتعود نشأة «جائزة ديانا» إلى عام 1999، بعد عامين من وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مأساوي بباريس عام 1997، وجاء تأسيسها تكريماً لإيمانها بقدرة الشباب على إحداث تغيير إيجابي. وعلى مدار مسيرتها، كرّمت المؤسسة أكثر من 50 ألف شاب وشابة، وأطلقت برامج لمكافحة التنمّر والإرشاد المهني ودعم المبادرات الاجتماعية.



وتأتي هذه الأزمة بعد أسابيع قليلة من تكريم 200 شاب وشابة من 44 دولة خلال حفل أقامته المؤسسة في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ما يجعل مستقبلها محط اهتمام واسع، وسط تساؤلات عن مصير إرث إنساني ارتبط الأميرة ديانا وأصبح جزءاً من رسالتها التي واصل ابناها دعمها لسنوات.