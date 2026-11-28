وشاركت رانيا فريد شوقي متابعيها عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في موقع «إنستغرام»، صورة ظهرت فيها آثار إصابة واضحة في منطقة ، مكتفية بالتعليق عليها بالقول: «الحمد لله قدر ولطف».

كما حرصت الفنانة على رسالة شكر إلى الطبيب الذي علاجها، في إشارة إلى خضوعها للرعاية الطبية، فيما لم تكشف عن طبيعة الإصابة أو أسبابها أو تفاصيل حالتها الصحية بعد تلقي العلاج.

وتأتي هذه الواقعة بعدما عاشت رانيا فريد شوقي خلال الفترة الماضية أجواء عائلية سعيدة، إذ احتفلت بزفاف ابنتها فريدة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها وتقديم التهاني لها ولعائلتها.

أما على الصعيد الفني، فكانت رانيا فريد شوقي قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل «حسبة عمري»، الذي جمعها بنخبة من الفنانين، أبرزهم روجينا وسيد رجب ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.