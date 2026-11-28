خالد سرحان يحسم الجدل حول إصابة عادل إمام بالزهايمر ويكشف تفاصيل حالته الصحية

حسم الفنان المصري خالد سرحان الجدل المثار حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، بعد انتشار شائعات خلال الفترة الماضية تزعم إصابته بمرض الزهايمر وتدهور وضعه الصحي، في أثارت قلق جمهوره ومحبيه في مصر ومختلف أنحاء ، خصوصاً مع استمرار غيابه عن الأضواء وابتعاده عن الساحة الفنية منذ سنوات.استكشف المعارض







ونفى خالد سرحان صحة الأنباء المتداولة بشأن إصابة الزعيم بالزهايمر، مؤكداً أن ما يُنشر في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ومطمئناً الجمهور إلى أن الفنان الكبير يتمتع بحالة صحية جيدة، ولا يعاني من الأزمات الصحية التي تتحدث عنها بعض الصفحات عبر .



وأوضح سرحان، في تصريحات صحفية، أنه كان على تواصل مع عادل إمام خلال فترة قريبة، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ ما يدعو إلى القلق بشأن حالته، وقال: «عادل إمام زي الفل الحمد لله، وآخر مرة كلمته كانت من فترة مش بعيدة، والراجل زي الفل الحمد لله»، مضيفاً أن الحديث عن إصابته بمرض الزهايمر «خطأ تماماً».



وتأتي تصريحات خالد سرحان في وقت تتجدد فيه الشائعات المتعلقة بصحة عادل إمام بين الحين والآخر، إذ أصبح غيابه عن الظهور الإعلامي والمناسبات الفنية سبباً في تداول متضاربة حول وضعه الصحي، وسط اهتمام كبير من الجمهور الذي يحرص على متابعة أي مستجدات تتعلق بحياة النجم الذي ارتبطت به أجيال مختلفة من المشاهدين.

وسبق أن نفت أسرة عادل إمام أكثر من مرة ما تردد بشأن إصابته بأمراض خطيرة أو نقله إلى المستشفى، مؤكدة استقرار حالته الصحية وقضاء وقته وسط أفراد عائلته، بعيداً عن صخب الأضواء وضغوط العمل الفني.



كما سبق لخالد سرحان أن تحدث عن الشائعات نفسها في تصريحات إعلامية سابقة، مشيراً إلى أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة، وأنه يتعامل بسخرية مع التي تتناول إصابته بالزهايمر، في إشارة إلى استيائه من تكرار تداول معلومات غير صحيحة بشأنه.



وعلى الصعيد الفني، كان مسلسل «فلانتينو» آخر الأعمال الدرامية التي قدمها عادل إمام، وعُرض خلال موسم رمضان عام 2020، وشاركه البطولة عدد من الفنانين، من بينهم الراحلة دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وطارق الإبياري، ومحمد كيلاني.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد الزعيم عن تقديم أعمال فنية ، رغم استمرار حضوره في ذاكرة الجمهور واهتمام محبيه بأخباره، باعتباره واحداً من أبرز نجوم السينما والمسرح والدراما والعربية، وصاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تركت بصمة بارزة في تاريخ الفن.