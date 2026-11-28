وتشهد الحلقة تصريحات لافتة وسجالات حادّة بين نجيم وعدد من المشاركين، إلى جانب شهادات شخصية مؤثرة وتجارب إنسانية تتناول المعاناة والمعتقدات والحرية الفردية، فضلاً عن قصص مرتبطة بالإيمان والعجائب الدينية.
حلقة استثنائية تتواجه فيها المعتقدات والقناعات المختلفة، ويطرح خلالها المشاركون أسئلتهم وآراءهم بكل جرأة، من دون خطوط حمراء.
في حلقة جديدة من برنامج "الرقم الصعب" على قناة الجديد، يدخل الإعلامي زياد نجيم في نقاشات جريئة ومواجهات مباشرة تتناول عدداً من القضايا المثيرة للجدل، من الدين والإيمان والإلحاد، إلى المرأة والجنس وإسرائيل.
أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "جاما نتورك أوبن" الأميركية، أن "الأشخاص الأكثر استقراراً من الناحية الاقتصادية ينامون ساعات أطول، وأن مدة نومهم تتفاوت بدرجة أقل من ليلة إلى أخرى".
حسم الفنان المصري خالد سرحان الجدل المثار حول الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، بعد انتشار شائعات خلال الفترة الماضية تزعم إصابته بمرض الزهايمر وتدهور وضعه الصحي، في أخبار أثارت قلق جمهوره ومحبيه في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، خصوصاً مع استمرار غيابه عن الأضواء وابتعاده عن الساحة الفنية منذ سنوات.استكشف المعارض