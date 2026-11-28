وتشهد الحلقة تصريحات لافتة وسجالات حادّة بين نجيم وعدد من المشاركين، إلى جانب شهادات شخصية مؤثرة وتجارب إنسانية تتناول المعاناة والمعتقدات والحرية الفردية، فضلاً عن قصص مرتبطة بالإيمان والعجائب .

حلقة استثنائية تتواجه فيها المعتقدات والقناعات المختلفة، ويطرح خلالها المشاركون أسئلتهم وآراءهم بكل جرأة، من دون خطوط حمراء.