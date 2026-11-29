وقبل صعود ابنتها إلى المسرح، حرصت الفنانة على تقديمها بكلمات مؤثرة، عبّرت من خلالها عن حبها الكبير لها وفخرها بموهبتها، قائلة: «حنين.. قلبي وعيني وروحي وحياتي وكل شيء».

وأكدت الفنانة نوال أن قرار مشاركة ابنتها في الحفل لم يكن نابعاً من علاقتهما العائلية، وإنما من إيمانها بقدراتها الموسيقية، مضيفة: «أنا ما طلعتها معايا عشان هي بنتي، أنا طلعتها معايا لأنها موهوبة ولأنها تستحق إنها تكون معايا».

ولم تُخفِ نوال مشاعر الخوف والقلق التي رافقتها خلال وقوف ابنتها أمام الجمهور، قبل أن تقدم حنين مقطعاً غنائياً وتشارك والدتها بالعزف، في واحدة من أبرز لحظات الأمسية.

وعقب الحفل، عبّرت حنين عن سعادتها بهذه التجربة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ، مؤكدة شعورها بالفخر لمشاركة والدتها المسرح، ومستعيدة تفاصيل هذه اللحظات المميزة.

وتبلغ حنين العروج 16 عاماً، وهي الابنة الوحيدة للفنانة نوال والملحن العروج، وسبق أن لفتت الأنظار عبر مقاطع فيديو استعرضت فيها مهارتها في العزف على الدرامز.

وجاء هذا الظهور خلال الحفل الذي أحيته نوال مساء السبت 28 تشرين الثاني 2026، على مدرج في إمارة الشارقة، ضمن احتفالات بعيد الـ55، حيث قدمت مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية القديمة والحديثة.