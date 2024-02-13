فندق بمنتجع سويسري يمنع "اليهود" من التزلج

وكان متجر محلي للتزلج تابع لفندق سويسري بالقرب من دافوس، قد وضع اللافتة التي يمنع فيها اليهود من استئجار معدات من المتجر، وفتحت الشرطة الإقليمية تحقيقا.وقالت اللافتة، التي كتبت بالعبرية والموجودة في متجر لفندق "بيشا" الواقع على جبل بيشا في دافوس، وهي بلدة معروفة باستضافة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للنخب العالمية في كانون الثاني من كل عام، إن "المتجر لن يؤجر بعد الآن معدات مثل الزلاجات والزلاجات وأحذية الثلوج لـ"إخواننا اليهود" بعد سلسلة من "حوادث مزعجة للغاية"، بما في ذلك سرقة مزلجة"، وفقا للأسوشيتد برس.وقالت الشرطة في كانتون أو منطقة غراوبوندن الشرقية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها فتحت تحقيقاً في "انتهاك جنائي محتمل للقانون السويسري الذي يحظر التمييز والتحريض على الكراهية".