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&quot;قشر الموز&quot; لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده
"قشر الموز" لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده
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"قشر الموز" لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده

منوعات

2024-02-19 | 03:37
"قشر الموز" لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده
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Aljadeed
"قشر الموز" لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده

يحتوي قشر الموز على نسبة جيدة من مركبات البوليفينول، والكاروتينات، والعديد من المركبات المضادة للأكسدة المفيدة في الحفاظ على صحة البشرة ووقايتها من مختلف المشكلات. ومن أجل معرفة فوائد قشر الموز للوجه والبشرة وأضراره المحتملة، وطريقة تحضير ماسك قشر الموز للوجه، فإننا ننصح بقراءة المقال التالي.

يمتلك قشر الموز خصائص قوية مضادة للأكسدة، وذلك بفضل احتوائه على مركبات البوليفينول والكاروتينات، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة والتخلص منها، وهذا ما يمكن أن يقلل من أضرارها على خلايا البشرة المتمثلة بظهور علامات تقدم سن البشرة، بما فيها التجاعيد والخطوط الدقيقة.

أيضًا، يمكن أن تعود فوائد قشر الموز للتجاعيد إلى مساهمته في الحفاظ على رطوبة البشرة.

وللحصول على هذه الفائدة من فوائد قشرة الموز للوجه كل ما هو مطلوب القيام بتدليك البشرة بالجانب الداخلي من قشر الموز المغطى بالعسل والانتظار لمدة 20 - 30 دقيقة، ومن ثم شطف البشرة بالماء الفاتر، وينصح بتكرار ذلك مرة واحدة يوميًا.

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