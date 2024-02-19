"قشر الموز" لـ بشرة مشرقة... وهذه فوائده

يمتلك قشر الموز خصائص قوية مضادة للأكسدة، وذلك بفضل احتوائه على مركبات البوليفينول والكاروتينات، والتي تعمل على محاربة الجذور الحرة والتخلص منها، وهذا ما يمكن أن يقلل من أضرارها على خلايا البشرة المتمثلة بظهور علامات تقدم سن البشرة، بما فيها التجاعيد والخطوط الدقيقة.

أيضًا، يمكن أن تعود فوائد قشر الموز للتجاعيد إلى مساهمته في الحفاظ على رطوبة البشرة.

وللحصول على هذه الفائدة من فوائد قشرة الموز للوجه كل ما هو مطلوب القيام بتدليك البشرة بالجانب الداخلي من قشر الموز المغطى بالعسل والانتظار لمدة 20 - 30 دقيقة، ومن ثم شطف البشرة بالماء الفاتر، وينصح بتكرار ذلك مرة واحدة يوميًا.