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&quot;لم تثبت علميا&quot;.. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
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"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات

منوعات

2024-05-31 | 02:30
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات
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Aljadeed
"لم تثبت علميا".. أخصائي أورام يدحض أساطير شائعة عن الشامات

اشار أخصائي الأورام الطبيب الروسي رسول أخمايف ، إلى أن مسألة إزالة الشامات تقلق الكثيرين خاصة أولئك الذين يعشقون قضاء أيام العطل على الشواطئ وأخذ الحمامات الشمسية.

وقد بدد الطبيب مجموعة من الأساطير الشائعة عن الشامات لأنها لم تثبت علميا، وفق ما نقلت "روسيا اليوم". 

الأسطورة الأولى- إزالة الشامة يرتبط بتطور السرطان. ووفقا له هذه فكرة خاطئة في الأساس. الشامات هي أورام حميدة لا تشكل أي تهديد للصحة، ولكن إذا رغب الشخص لسبب ما إزالة الشامة، فمن الأفضل أن يفعل ذلك بمساعدة طبيب ماهر. لأنه قبل ذلك عليه الخضوع لعدد من الفحوص للتأكد من أنها ورم حميد.

الأسطورة الثانية - سرطان الجلد هو ميلانوما. وفقا له ليس كل ورم جلدي خبيث هو ميلانوما. فمثلا يعاني معظم الأشخاص من سرطان الجلد في الخلايا القاعدية، الذي يتطور ببطء شديد ويكاد لا ينتشر. ويأتي سرطان الخلايا الحرشفية في المرتبة الثانية من ناحية العدوانية، الذي يمكن أن ينتشر إلى العقد الليمفاوية والأعضاء البعيدة. أما الميلانوما فهي أكثر أنواع سرطان الجلد عدوانية ولكنها نادرة وتشخص فقط بنسبة 4 بالمئة. وهذا النوع مرتبط بالأشعة فوق البنفسجية. لذلك ينصح بعدم التعرض للشمس خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر. ووفقا له ليس بالضرورة أن تتطور الميلانوما من شامة، لأنها قد تظهر على منطقة الجلد الخالية من الشامات.

الأسطورة الثالثة - إصابة الشامة تتطور إلى سرطان الجلد. يشير الطبيب إلى أن الكثيرين يقلقون عند جرح الشامة أثناء الحلاقة مثلا. ولكن وفقا له لا حاجة للقلق لأن هذا عادة لا يشكل أي خطورة على الصحة.

ونصح الطبيب الروسي بضرورة مراجعة الطبيب المختص عند الشك بحالة الشامة أو ظهور نمو جديد على الجلد، لإجراء الفحص اللازم، حيث يمكن إزالته مبكرا.

وأشار إلى أن الأساطير حول الشامات المؤلمة قد تترافق مع التشخيص المتأخر للورم الميلانيني. لأنه كقاعدة عامة، يأتي المرضى الذين يعانون من ورم إلى العيادة بعد فوات الأوان - في المراحل الأخيرة من السرطان. في مثل هذه الحالة، لن يكون التدخل الجراحي فعالا، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يسرع انتشار النقائل في جميع أنحاء الجسم.

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