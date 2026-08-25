مواجهة بين دكتور فود وشروق.. تطور جديد في القضية بعد توقيفه في عكار

وبالتزامن مع توقيفه، برزت تطورات في الشكوى التي تقدمت بها طليقته شروق صن شاين، والتي تتهمه فيها بالضرب والإيذاء والتعنيف والاستيلاء على أموالها ومجوهراتها وسرقة أوراقها الثبوتية.
وبحسب معلومات نشرتها “فوشيا” نقلاً عن مصادر قانونية، جرت مواجهة بين دكتور فود وشروق داخل مفرزة جونية القضائية، حيث تمسك الطرفان بأقوالهما وموقفهما في القضية، فيما أشارت المصادر إلى أنه من المرجح استمرار توقيفه في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.
وكانت القضية قد تصاعدت بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قيل إنها توثق اعتداءات بحق شروق، بينها فيديو من تركيا
وآخر خلال يوم عيد ميلادها، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
وفي ملف آخر، كشف مصدر قضائي لـ”الجديد” أن دكتور فود سيستفيد من قانون العفو العام في ملف الممنوعات باعتباره مصنفاً تحت بند “غير مكرر”، على أن يُحال إلى النيابة العامة
الاستئنافية في جبل لبنان
، فيما يبقى القرار النهائي للقضاء.