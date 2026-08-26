وفاة أسطورة موسيقى الريف دوللي بارتون عن 80 عامًا بعد صراع قصير مع السرطان

توفيت أسطورة موسيقى الريف الأميركية دوللي بارتون، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وفق ما أكده ممثلها الإعلامي وعائلتها.

وأعلن برايان سيفر، ابن شقيقة بارتون، رحيلها في رسالة مصوّرة مؤثرة، مشيرًا إلى أن الفنانة الراحلة فتحت الأبواب أمام أجيال من المغنين وكتّاب الأغاني والموسيقيين، وتركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيواصل فريقها وعائلتها الحفاظ عليه.



وتمتد مسيرة بارتون الفنية لنحو سبعة عقود، قدّمت خلالها عددًا من أشهر أغنيات الموسيقى الأميركية، بينها “Jolene” و“Coat of Many Colors” و“I Will Always Love You”، فيما تجاوزت مبيعات أعمالها 100 مليون نسخة حول .

ولم يقتصر حضورها على الغناء، إذ برزت ممثلة وكاتبة وسيدة أعمال، وأسست متنزه “Dollywood” الترفيهي في ولاية تينيسي. كما عُرفت بنشاطها الإنساني، ولا سيما من خلال مشروع “Imagination Library” الذي يوزع الكتب مجانًا على ملايين الأطفال.

ونعى الرئيس الأميركي الفنانة الراحلة، ووجّه بتنكيس الأعلام الأميركية لمدة أسبوع تكريمًا لها، واصفًا إياها بأنها واحدة من أعظم نجمات موسيقى الريف.

وأكدت العائلة أن مراسم التشييع ستُقام بصورة خاصة، داعية الراغبين في تكريم ذكراها إلى التبرع لمشروعها المخصص لدعم قراءة الأطفال