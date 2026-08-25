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يومي تفاجئ الجمهور بإطلالتها في أواخر حملها.. لن تصدقوا ما كشفته عن زيادة وزنها
يومي تفاجئ الجمهور بإطلالتها في أواخر حملها.. لن تصدقوا ما كشفته عن زيادة وزنها
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يومي تفاجئ الجمهور بإطلالتها في أواخر حملها.. لن تصدقوا ما كشفته عن زيادة وزنها

فن و منوعات

2026-08-25 | 10:58
يومي تفاجئ الجمهور بإطلالتها في أواخر حملها.. لن تصدقوا ما كشفته عن زيادة وزنها
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Aljadeed
يومي تفاجئ الجمهور بإطلالتها في أواخر حملها.. لن تصدقوا ما كشفته عن زيادة وزنها

شاركت الدكتورة يومي، المعروفة باسم يمنى خوري، متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً جديدة كشفت من خلالها عن التغييرات التي طرأت على شكلها خلال فترة حملها الأول، مشيرة إلى أن وزنها ازداد أكثر من 25 كيلوغراماً منذ بداية هذه المرحلة.

وظهرت يومي في الصور بإطلالات مختلفة أظهرت ملامح الحمل والتغيرات الطبيعية التي رافقت جسدها.

وعلقت باللغة الإنجليزية على منشورها مشيرة إلى ما وصفته بـ"توهج الحمل"، إلى جانب حديثها بطريقة طريفة عن زيادة الوزن التي تجاوزت 25 كيلوغراماً.

وتأتي هذه الصور ضمن سلسلة من المشاركات التي تحرص يومي على نشرها منذ إعلان حملها، إذ اختارت مشاركة تفاصيل تجربتها مع الجمهور من خلال إطلالات متنوعة، ركزت فيها على إبراز مراحل الحمل والتغيرات التي تمر بها، بعيداً عن إخفائها أو التعامل معها كأمر يجب تغطيته.

وحظيت صور الدكتورة يومي بتفاعل واسع من المتابعين، حيث انهالت عليها التعليقات التي حملت عبارات الدعم والإعجاب، كما شارك عدد من الشخصيات في مجالات الجمال والموضة تفاعلهم مع ظهورها الجديد.

ويُعرف عن يومي حضورها القوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى إطلالاتها وتفاصيل حياتها الشخصية بمتابعة كبيرة، خصوصاً منذ إعلانها دخول مرحلة الأمومة للمرة الأولى.

وكانت الدكتورة يومي قد أعلنت خبر حملها الأول في 25 مايو 2026، بعد فترة من التكهنات التي ربطت بين ظهورها بزيادة الوزن واحتمال انتظارها مولوداً. واختارت الكشف عن الخبر بطريقة خاصة من خلال فيديو طريف ظهرت فيه وهي تجلس على الأرض مرتدية ملابس كشفت عن بطنها المنتفخ، بينما أحاطت نفسها بمجموعة من الأطعمة.

وأرفقت يومي الفيديو بتعليق قالت فيه "الشائعات صحيحة"، في إشارة إلى الأخبار التي انتشرت قبل إعلانها الرسمي، لتتلقى بعدها العديد من رسائل التهنئة من متابعيها.

وفي وقت لاحق، كشفت يومي عن جنس مولودها، موضحة أنها تنتظر طفلاً ذكراً من زوجها رجل الأعمال التركي-البريطاني غورهان كيزيلوز، الذي ارتبط اسمها به منذ زواجهما.

وتواصل يومي خلال فترة حملها مشاركة تفاصيل هذه التجربة مع جمهورها، وسط اهتمام واسع بكل ظهور جديد لها، سواء من ناحية إطلالاتها أو التغيرات التي ترافق رحلتها نحو استقبال طفلها الأول.

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