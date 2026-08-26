"الفن أخذ من روحي وصحتي".. داليا مبارك تعلن اعتزالها رسميًا

وكشفت داليا قرارها عبر سلسلة منشورات شاركتها عبر خاصية «الستوري» في حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكتبت: «أعلن اعتزالي الفن، وآخر أعمالي الفنية هي عمل مع أولادي وأحبابي كارما ولي لي وقيس من The Voice Kids، وبعد ذلك أنا أعتزل الفن رسميًا».

ووجّهت الفنانة رسالة شكر إلى كل من دعمها منذ انطلاق مسيرتها، موضحة أن قرارها جاء بعد الضغوط النفسية والإنسانية التي عاشتها خلال عملها في الوسط الفني.

وقالت داليا: «الفن أخذ مني كثيرًا من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي»، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تقديم المزيد أو الاستمرار في مشوارها الفني.

كما خاطبت جمهورها برسالة مؤثرة، عبّرت خلالها عن حزنها لاتخاذ هذه الخطوة، قائلة: «فانز داليا عيلتي، أحبكم وحزينة من قلبي إني أعلن هذا الخبر، بس صدقوني أنا ما صرت قادرة أكمل».

وجاء القرار مفاجئًا، خصوصًا أن داليا كانت قد تحدثت سابقًا عن الدور الذي لعبه برنامج «ذا فويس كيدز» في استعادة شغفها وثقتها بنفسها، بعد مرحلة فكرت خلالها في الابتعاد عن الساحة الفنية.

وشاركت داليا مبارك في الموسم الأخير من البرنامج ضمن لجنة التدريب إلى جانب الفنانين رامي صبري والشامي، وارتبطت بعلاقة إنسانية وثيقة مع المواهب الصغيرة، قبل أن تعلن أن هذه التجربة ستشكّل في مسيرتها.