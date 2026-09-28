"شخصان دخلا إلى المنطقة الأمنية جنوب لبنان".. بيان للجيش الاسرائيلي

وادعت واوية، في منشور عبر منصة "أكس"، أن "القوات أطلقت النار باتجاه الشخصين عقب رصدهما"، مشيرةً إلى أنه "تم تحييدهما".
وأكدت واوية "عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية"، لافتةً إلى أن "الحادث قيد التحقيق".
زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.
أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.