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في هذا التاريخ.. تأخير الساعة!
2026-10-08 | 12:52
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في هذا التاريخ.. تأخير الساعة!
مجلس الوزراء
يصدر مذكرة لتأخير الساعة اعتباراً من منتصف ليل 24 - 25 تشرين الأول
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