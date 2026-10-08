معلومات الجديد: الاتصالات بموضوع الكهرباء مستمرة اذ يفترض ان يلتقي وزير الطاقة جو صدي رئيس الحكومة نواف سلام الجمعة للبحث بسلسلة المطالب التي كان قد رفعها صدي

مصادر سياسية للجديد: تخوّف من ان يقدم رئيس الوزراء الاسرائيلي على التصعيد في جنوب لبنان بهدف تأجيل الانتخابات الاسرائيلية خصوصاً ان احصاءات تشير الى أن نتنياهو لم يستطع تأمين الاكثرية المطلوبة