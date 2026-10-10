الهزّاع يجول في البقاع ويلتقي نواباً ومرجعيات دينية واقتصادية

أجرى سفارة الجمهورية في إياد الهزّاع جولة في منطقة ، شملت لقاءات مع نواب المنطقة الحاليين و السابقين وشيوخ العشائر ووجهائها، إلى جانب عدد من المرجعيات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار تعزيز التواصل والتعاون اللبناني السوري.