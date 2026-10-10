عن احتمال تحرك شعبي او سياسي.. كلام لنائب في "حزب الله"!

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن المنطقة كلها في انتظار لما يحصل في الإقليم، وخصوصاً في المفاوضات الأميركية، وأننا معنيون في هذه المرحلة بأن نبقى صامدين وثابتين ومتمسكين بحقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا وأرضنا وجنوبنا، وأن نبقى متمسكين بهذه المقاومة، لأنها الخيار الوحيد الذي يمكن أن يعيد تحرير هذه وأن يحمي الجنوب ولبنان



مواقف النائب فضل الله جاءت خلال مشاركته في الحفل التكريمي الذي أقامه في بلدة طيردبا وأشار الى أن المعادلة الجديدة في هي معادلة قوة المقاومة، وحضورها، وثبات أهلها، وأيضاً الاستفادة من الوضع الإقليمي الناشئ عن المواجهة في الإقليم وعن السعي الذي تبذله الجمهورية الإسلامية من أجل تكريس معادلة حماية لها في ، وأيضاً لإجبار الاحتلال على الخروج من أرضنا، من خلال مذكرة التفاهم الأميركية.



وحول موضوع النازحين قال : إن المسؤولية الأساسية هنا تقع على عاتق الدولة، وتبقى الحكومة مسؤولة عن شعبها ومواطنيها، وهي المسؤولة عن إعادة الإعمار، وتقديم الدعم للنازحين، وتوفير الاعتمادات اللازمة، سواء من خلال الموازنة أو عبر السعي لدى الدول المانحة، لكن، للأسف هناك إهمال متعمد لهذا الملف، انطلاقاً من اعتبارهم أنهم يستطيعون من خلال ذلك ممارسة الضغط على أهلنا وشعبنا، كما فعل البعض عام 2006، واليوم هناك محاولات داخلية لبنانية لتعطيل أي مشروع لإعادة الإعمار أو لمساعدة النازحين.



وتابع النائب فضل الله: هناك قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون ، لم يُصرف شيء منه حتى الآن، وهناك بعض الإمكانات المالية المخصصة للبنية التحتية، ونحن نعمل من أجل إنجاز هذه المشاريع، وهذا الموضوع هو مسؤولية كاملة للحكومة. أما بالنسبة إلينا، فنحن نعتبر أن التزامنا تجاه شعبنا هو التزام أخلاقي وشرعي، ولا علاقة له بالشعبية أو بالحضور الشعبي، ونحن نقوم بذلك لأن لدينا هذا الشعب، ولأننا جزء منه، فدماء هؤلاء الشهداء كانت في سبيل الله وفي سبيل هؤلاء الناس، وأي إمكانات متوفرة ستوضع في تصرف شعبنا، ولدينا برنامج للنازحين سيُعلن عنه في الأسبوع المقبل وهو للناس ومن أجل الناس، ولا يتعلق بأي شأن آخر، ونحن نطالب الحكومة بإخراج ملف إعادة الإعمار ودعم النازحين من التجاذبات السياسية، ونحن نتعاطى مع هذا الموضوع بعيداً عن أي اعتبار سياسي.





وتابع النائب فضل الله: في الداخل، ليس لدينا أي قلق أو توتر، نحن أقوياء في الداخل بقوة شعبنا، وبقوة مقاومتنا، وبقوة وحدة مجتمعنا، وبوجودنا في قلب الدولة، فنحن جزء أساسي منها ونميّز بين أفراد في السلطة يأتون ويذهبون، وبين شراكتنا الحقيقية داخل مؤسسات الدولة، ولا أحد يستطيع أن يمسّ بمعنويات شعبنا أو بهذه الشراكة، فقد فرضوا علينا حصاراً كبيراً من الخارج، وتماهَلَت بعض مؤسسات السلطة في الداخل، وظنوا أننا لن نستطيع الوقوف إلى جانب أهلنا أو تخفيف بعض آلامهم، لكنهم فشلوا في رهاناتهم وخسروا في حساباتهم الخاطئة، وكل ما أريد قوله لهم هو أنه في نهاية المطاف، مهما ذهبتم شرقاً وغرباً، ومهما ابتعدتم في حساباتكم، نحن موجودون في هذا البلد، ونحن جزء منه، ومهما بالغت هذه السلطة في تقديم التنازلات، وخصوصاً في ما يتعلق باتفاق الإطار، لن تستطيع تطبيق شيء، ولن يعطوها شيئاً.



وختم النائب فضل الله: لن يكون لدينا قلق أو توتر، وعندما يتطلب الأمر أداءً سياسياً، أو تحركاً شعبياً، أو موقفاً إعلامياً، فإننا نستطيع أن نعبّر بالطريقة التي تحفظ دماء شهدائنا، وكرامة شعبنا، ومستقبل الأجيال القادمة.