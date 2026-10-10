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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي أضرم النار في مدرسة المبرّات في بلدة الخيام
2026-10-10 | 12:43
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الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي أضرم النار في مدرسة المبرّات في بلدة الخيام
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