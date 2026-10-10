مصادر دبلوماسية للجديد: رغبة اوروبية بمساعدة الجيش اللبناني عبر ورش تدريب بهدف انتشار الجيش وضبطه الامن دون ان يكون بديلاً عن قوات اليونيفل أو عن أي قوات أممية اخرى