مصادر دبلوماسية للجديد: من بين الافكار التي يتم العمل عليها، تشكيل قوة دولية تتشكل من ايطاليا وسويسرا والاردن مع امكانية انضمام دول اخرى لتكون حاضرة تحت غطاء اممي في جنوب لبنان