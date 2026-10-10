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2026-10-10 | 13:02
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مصادر قضائية للجديد: قانون العفو العام يتوقع أن يصبح نافذاً الاسبوع المقبل إلا أن الاشكالية ستكون في كيفية تطبيقه
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