رسامني يعرض خطة إعادة إعمار معبر المصنع ويحشد الدعم الدولي لتمويلها

وشدّد على الأهمية الاستراتيجية لمعبر المصنع في تعزيز أمن لبنان
واقتصاده وربطه بالأسواق العربية
والإقليمية عبر سوريا
، مؤكدًا ضرورة تطوير المعابر الحدودية والطرق المؤدية إليها بالتوازي مع توسيع مرفأي بيروت
وطرابلس.
وأشار رسامني إلى أن الحكومة ستساهم من موازنة وزارة الأشغال في تأهيل المعابر والطرق، بالتوازي مع العمل على استقطاب التمويل الخارجي، لافتًا إلى أن المخطط الشامل خضع للتحديث بالتنسيق مع الإدارات المعنية وحظي بموافقتها.
من جهته
، أكد رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان أندرو ليند أن الدراسات الفنية اكتملت، وأن خطة التنفيذ المرحلية أصبحت جاهزة، داعيًا الشركاء الدوليين إلى المساهمة في تمويل المشروع.
بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي
عن اهتمامه بدعم تحديث معبر المصنع، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز إدارة الحدود في لبنان ودعم التعافي الاقتصادي.