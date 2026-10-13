رسامني يعرض خطة إعادة إعمار معبر المصنع ويحشد الدعم الدولي لتمويلها

عرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، خلال زيارة ميدانية إلى معبر المصنع الحدودي، بمشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، المخطط الشامل لإعادة المعبر وإنشاء معبر جديد على الحدود – ، بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي اللازم لتنفيذه.



وجاءت الزيارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارات اللبنانية المعنية بإدارة الحدود، وبمشاركة سفيرة في ساندرا دو وال وعدد من السفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية.

وأوضح رسامني أن المشروع سيُنفّذ على مراحل، ويهدف إلى معالجة الازدحام وتقادم المرافق، ورفع القدرة الاستيعابية للشاحنات والمسافرين، وتقليص فترات الانتظار، من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج، واعتماد الإجراءات الرقمية وأنظمة التفتيش الحديثة، بما يعزز الرقابة على الحدود ويساهم في مكافحة التهريب.



