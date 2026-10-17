قائد الجيش يستقبل وزير الخارجية الفرنسي.. وبدائل ما بعد اليونيفيل على الطاولة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة وزير أوروبا والشؤون الخارجية لفرنسا السيد Jean Noël Barrot، والوزيرة المفوضة لدى الجيوش الفرنسية السيدة Alice Rufo، مع وفد مرافق وبحضور السفير الفرنسي في لبنان السيد Patrick Durel، وتناول البحث آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة.



خلال اللقاء، جرى التداول في سُبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني والفرنسي، كما أعرب الوفد عن تقدير فرنسا لجهود الجيش ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار. كذلك تمّ التطرق إلى البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع التأكيد على أنّ الحضور الدولي في الجنوب يساهم في الحفاظ على الاستقرار، لا سيّما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.



