مصادر دبلوماسية للجديد: الرؤية الأميركية للبنان تقوم على التشدد بشأن التنسيق الأمني والعسكري بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وضرورة إحراز تقدّم في تطبيق اتفاق الإطار جنوباً