الذهب يرتفع.. والنفط؟

ارتفعت أسعار ، مع تلقيها دعما من تراجع أسعار ، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات ‌جديدة لمسار سياسة .



وصعد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم الأول 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.



من جهة أخرى، انخفضت أسعار ، بعد أن أعفى الرئيس الأميركي من عقوبات ورسوم جمركية قد تؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 بما يعادل 1.77 بالمئة إلى 107.92 دولارا ‌للبرميل بحلول الساعة 0227 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 19 أيار.



وسجل خام غرب الوسيط الأميركي 100.58 دولارا للبرميل، بانخفاض 83 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ 17 أيلول.