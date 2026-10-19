الذهب يرتفع.. والنفط؟

وصعد الذهب
في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون
الأول 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار النفط اليوم
، بعد أن أعفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا
من عقوبات ورسوم جمركية قد تؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار
بما يعادل 1.77 بالمئة إلى 107.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0227 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 19 أيار.
وسجل خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 100.58 دولارا للبرميل، بانخفاض 83 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد أن أغلق يوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ 17 أيلول.