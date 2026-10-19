بعد دعم ترامب لـ نتنياهو.. ماذا ينتظر لبنان؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "آخر ما قاله نتنياهو أنه يسعى لعدم الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع تركيا. وطبعاً ولا سيما إدارة أكثر المعنيين بمنع وقوع الصدام بين الطرفين، بل يسعى ترامب إلى ترتيب العلاقات، فيما تشكل ساحة التجاذب بينهما، على الرغم من المحاولات الأميركية المستمرة لحماية سوريا ومنح كل أشكال الدعم للرئيس أحمد ، إلا أن نتنياهو يواصل توغلاته واعتداءاته ويوسع احتلاله، كما أنه لا يزال يتدخل في السويداء وربما يخطط للمزيد من الخطوات هناك، في محاولة لفرض أمر واقع في الجنوب السوري يكون مشابهاً للوضع الذي فرضه في الجنوب اللبناني، وخلق منطقة عازلة ومرتبطة ببعضها البعض بين الأراضي والأراضي .

