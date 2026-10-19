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مصادر حزب الله للجديد: ما تقوم به السلطة لم يعد مقبولاً لدى بيئة الحزب والأمور بلغت مرحلة حساسة لا تحتمل مزيداً من الخطوات تحت ضغط الإملاءات الخارجية
2026-10-19 | 13:08
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مصادر حزب الله للجديد: ما تقوم به السلطة لم يعد مقبولاً لدى بيئة الحزب والأمور بلغت مرحلة حساسة لا تحتمل مزيداً من الخطوات تحت ضغط الإملاءات الخارجية
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