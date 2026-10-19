مصادر حزب الله للجديد: ما تقوم به السلطة لم يعد مقبولاً لدى بيئة الحزب والأمور بلغت مرحلة حساسة لا تحتمل مزيداً من الخطوات تحت ضغط الإملاءات الخارجية