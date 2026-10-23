التحقيقات بأدوية السرطان المشبوهة تُستكمل الاثنين.. "الجديد" تكشف

‏أفادت معلومات الجديد، بأنه "يتّجه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، يوم الاثنين المقبل، إلى استكمال التحقيقات مع المسؤولين عن الشركة المستوردة لأدوية السرطان المشبوهة، وهم حسين مشيك ويوسف الأمين ورواد جبرائيل".



وتشير معلومات الجديد إلى أنّ "القاضي الحاج يتّجه الأسبوع المقبل إلى تشكيل لجنة علمية متخصّصة تضمّ صيادلة من نقابة الصيادلة وأطباء مختصّين، للاستعانة بخبراتهم في التحقيقات، ولا سيّما في ما يتعلّق بالأدوية المستوردة من دول غير مرجعية، والتي أُدخلت إلى لبنان بموجب تراخيص استثنائية، بهدف التحقّق من مدى مطابقتها للمعايير العلمية والطبية المعتمدة".





