نائب يحذّر من خطر وجودي على لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم أن إقدام العدو الإسرائيلي اليوم على التقدّم بآلياته وشقّ طريق باتجاه المدخل الجنوبي لبلدة شبعا يؤكد استمرار الخطط العدوانية التي تستهدف لبنان انطلاقاً من الجنوب، من شبعا والعرقوب مروراً بمختلف مناطقه وقراه وصولاً إلى حدود الناقورة.



وأشار هاشم إلى أن هذه التطورات تستدعي الانتباه والتخلّي عن الأنانيات والخلافات الداخلية، معتبراً أن الخطر الوجودي على لبنان يأتي من المشاريع العدوانية الإسرائيلية، التي يجب أن تشكّل أولوية اللبنانيين من حيث كيفية مواجهتها لحماية الوطن وتحصينه.



ودعا "أصحاب الرؤوس الحامية" إلى الإقلاع عن لغة التوتر والتعاطي بهدوء وحكمة، وفتح آفاق نقاش وطني بات أكثر من ضرورة في ظل التعقيدات التي يواجهها لبنان والمنطقة.



وحذّر من أن الانشغال بالمصالح الطائفية والمذهبية والمناطقية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة سيضع لبنان في دائرة الخطر، وعندها لن ينفع الندم.