النفايات تهدّد صحة سكان البداوي.. ومطالب بتدخّل عاجل

تفاقمت في مخيم البداوي مع استمرار منع شاحنات تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من تفريغ حمولتها في معمل الفرز بمدينة ، المستخدم مكباً مؤقتاً للنفايات، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات داخل المخيم، وسط تحذيرات من تداعيات بيئية وصحية تهدد حياة الأهالي.

