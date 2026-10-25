في بيروت.. إقفال مسلخ! (صورة)

أفادت دائرة العلاقات العامة في ، في بيان، بأنّه بناءً على توجيهات محافظ القاضي مروان عبود، نفّذت مصلحة المسالخ في البلدية، عند الساعة الثالثة فجرًا، كشفًا ميدانيًا على أحد المسالخ في منطقة وطى المصيطبة، بمؤازرة من مكتب بيروت في اللبناني وفوج حرس بيروت.

