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أخبار لبنان

وزير الداخلية اتصل بنظيره السعودي متضامناً: ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة

2026-10-25 | 07:15
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وزير الداخلية اتصل بنظيره السعودي متضامناً: ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة
وزير الداخلية اتصل بنظيره السعودي متضامناً: ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة

أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار التواصل والتشاور في شأن التطورات الراهنة في المنطقة.

وأكد الوزير الحجار "تضامن لبنان الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

وشكر الوزير الحجار لنظيره السعودي "وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان، وما تقدمه من دعم ومساندة"، مثمناً "مواقفها الأخوية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار.
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أخبار لبنان

أحمد الحجار

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