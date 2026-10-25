وزير الداخلية اتصل بنظيره السعودي متضامناً: ندعم كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة

أجرى والبلديات اتصالا بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار التواصل والتشاور في شأن التطورات الراهنة في المنطقة.

